常葉大菊川の二刀流・佐藤大介（３年）がチームを引っ張る。「広角に打てるのが自分の持ち味。投手では、どの球でも空振りを取れるのが長所」。打撃センス抜群で、昨秋の県大会では２０打数１２安打で打率６割をマークした安打製造機。投げては、最速１４０キロ台中盤の速球を軸にスライダー、チェンジアップなどを操って打者を封じ込む。調整不足で今春の県はベンチ外。大黒柱不在のチームは夏のシードを奪ったものの、１６強