３年生プレーヤーが７人と少ない静岡商。それでも３年連続となる夏のシード権をつかんだ。１９２８年創部で来年節目の１００年目を迎える伝統校。「下級生が多く苦しいかも、と考えていましたが、よく伸びた」と曲田雄三監督（４２）は選手の努力を褒める。中でも今春から存在感を増しているのが、１６０センチ、５８キロと小柄な風間陽向（ひなた）内野手だ。３月末の県大会予選・代表決定戦（対科学技術）で、０―０の９回表