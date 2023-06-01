県内最多となる春夏通算４３度の甲子園出場を誇る静岡高だが、２１年夏以来、聖地から遠ざかる。２４年夏は４強、昨夏は惜しくも準優勝だった。今年こそ、と燃えているのが主将の名取凜人（りんと）二塁手（３年）だ。昨夏は３番を任されていたものの、聖隷クリストファーとの決勝（１●３）は３打数１安打。自身の成績には納得していない。「去年は何もできず、３年生に（決勝まで）連れて行ってもらった。今年は自分が引っ張