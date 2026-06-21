MOBYをご覧の皆様、こんにちわ！北海道屈指の人気エリア「富良野・美瑛」を「お庭」と呼んでいる男、さすライダーです。 なんせ家から富良野・美瑛までバイクで1時間ちょっとの距離なので…「今日は天気がいいからお庭！美味しいものが食べたいからお庭！温泉に入りたいからお庭！…することないからお庭！」…っと日常的に富良野・美瑛を摂取しております。 すると当然のように「（自称）富良野・美瑛の専門家」になっ