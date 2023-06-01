「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）Ｗ杯初得点は日本代表の勝利を決定づける３点目だった。稲妻のような快足を飛ばして抜け出したＭＦ伊東純也は右足のシュートを冷静に決めると、仲間たちと抱き合った。「碧から綺世に良いパスが入った時、来るかなと思ったら本当に来た。良い抜け出しから冷静に決められて良かった」と勝ち点３に貢献した。後半２４分、ＭＦ田中の縦パス