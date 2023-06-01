「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）１次リーグ第２戦で森保一監督（５７）率いる日本代表はチュニジアを４−０で下し、Ｗ杯における日本最多得点を挙げて大勝した。森保采配が大的中した。「チーム状況を見た時に、今日の試合に挑むメンバーとしてはベストな選抜」と初戦のオランダ戦からスタメン４人を変更し、ＭＦ伊東、田中、ＤＦ冨安、板倉を起用。鎌田、伊東をシャドー