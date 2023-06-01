名は体を表す。中国の歴史小説「三国志」に登場する赤兎馬（せきとば）。1日に千里を走ると言われた名馬から名付けられたセキトバイーストが無尽蔵のスタミナを見せつけた。梅雨空を吹き飛ばす圧逃。連覇に導いた浜中は「苦しいところからもうひと踏ん張りしてくれた」とパートナーの心臓の強さに感嘆した。迷いはなかった。スタートから二の脚を利かせて強気にハナを奪った。時計のかかるやや重の馬場で、1000メートル通過は5