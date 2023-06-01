ウイントワイライトが9番人気の低評価を覆して2着に食い込んだ。道中は後方インで末脚を温存。直線はポッカリと空いた内から最速の上がり（3F33秒9）を繰り出した。芝1800メートルの起用は今回が初めてだった。西園師は「（横山典）ジョッキーの進言で使いましたが、さすがです。いい競馬をしてくれました」と鞍上に最敬礼。「勝ちたかったけど、賞金を加算できて良かった。楽しみが広がりました」と収穫を強調した。