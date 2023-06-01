1番人気ヴァルキリーバースは道中4、5番手を追走したが、4角で進路をふさがれる不利がこたえて14着。ルメールは「4角でごちゃついてリズム良く走れなかった。こういう馬場（やや重）なので直線で再び加速できなかった」と振り返った。