▼3着ミアネーロ（大野）ゲートをスムーズに出てくれて良かった。レースを組み立てやすかった。▼4着マカナ（松岡）最初はペースに戸惑ったけど、しまいはよく来ている。ペースに慣れれば、もっとやれる。▼5着コガネノソラ（菊沢）やりたいレースはできた。調子が良かったし、最後はいい脚を使っている。▼6着ホールネス（三浦）狙い通りのレースはできたけど、もうひとつギアが上がる感じ。使って良くなる。▼7着ブラ