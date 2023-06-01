【騎手】浜中は連覇で通算2勝目。JRA重賞は25年京都大賞典（ディープモンスター）以来、通算61勝目。【調教師】四位師は連覇で通算2勝目。JRA重賞は平安S（ロードクロンヌ）に続いて今年3勝目、通算9勝目。【種牡馬】デクラレーションオブウォー産駒は連覇で通算2勝目。JRA重賞は25年新潟記念（シランケド）以来、通算7勝目。【関西馬】同じく連覇で通算成績は関西馬28勝、関東馬46勝。【波乱】ワイド、3連複、3連単で式