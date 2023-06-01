スペイン―サウジアラビア前半、先制ゴールを決めるスペインのヤマル（中央）＝アトランタ（FIFA提供・ゲッティ＝共同）スペインが攻勢に出た前半に3点を奪って優位に進めた。10分に左クロスをヤマルが右足で押し込むと、先制点をアシストしたオヤルサバルが21、24分と左足で加点した。その後は攻め手を緩めたが、後半4分にはCKからのオウンゴールで突き放した。サウジアラビアは人数をかけた守備が実らず、カウンターも不発で