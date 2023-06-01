「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）１次リーグ第２戦で森保一監督（５７）率いる日本代表はチュニジアを４−０で下し、Ｗ杯における日本最多得点を挙げて大勝した。ＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝が２００２年日韓大会の稲本潤一以来２人目となる２試合連続ゴールを記録。前半４分での先制弾はＷ杯での日本代表最速ゴールとなった。先発４人を入れ替えて臨んだ指