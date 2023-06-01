アーティストのGACKTが主演を務める7月20日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（毎週月曜後9：00）のポスタービジュアルが解禁された。【写真】「53歳。まあ、こんな感じ」引き締まった肉体美を披露したGACKT同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人（GACKT）が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リー