現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦの第２戦で日本代表はチュニジア代表と対戦し、４−０の快勝を飾った。ワールドカップ1000試合目のメモリアルマッチで、過去最多＆アジア最多となる４ゴールを奪い、１勝１分けとして勝点を４ポイントに伸ばしたのだ。日本は開始４分に中村敬斗のお膳立てから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットを蹴り込んで２−０。後半はやや