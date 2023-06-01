「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）１点では試合がどっちに転ぶかわからない。サムライブルーが前半で２得点を挙げたように、阪神・高寺の一打で序盤から主導権を握った。「追い込まれてからしっかり打てました」。先制直後の三回２死一、二塁で右翼線への適時二塁打。塁上でお決まりの肘ポーズを決めた。１打席目は「あれは結構、詰まったっすね」と尾形の１５３キロ直球を捉えきれなかった。「ストレートに