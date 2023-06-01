帯広市で交際相手の10代後半の女性をボンネットの上に乗せたまま車を走行したとして、21歳の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、帯広市に住む会社員・沢田心容疑者21歳です。沢田容疑者は2026年6月21日午前4時すぎ、帯広市西17条南1丁目の路上で交際相手の10代後半の女性を 車のボンネットに乗せたまま70メートルから80メートルほど走行し、女性を殺害しようとした疑いが持たれてい