「ファーム・西地区、オリックス２−３阪神」（２１日、豊中ローズ球場）Ｗ杯快勝の裏で阪神に超朗報だ。右肘のトミー・ジョン手術から完全復活を目指す阪神・下村が７回１安打無失点。七回１死まで無安打に封じる快投で、Ｈランプの代わりに、１軍デビューという希望の光をともした。下村の主な一問一答は以下の通り。◇◇−投球を振り返って。「四球を出さないことがテーマだったんで。一応、無四球だったのは良