日本に防戦一方となり、成す術なく敗れたチュニジア(C)Getty Images世界の檜舞台で見せてしまった“体たらく”ぶりは、味方であるはずの母国の人々からの怒りを増幅させた。現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの第2戦で、チュニジア代表は日本代表に0-4と敗北。最終戦を待たずしてグループ敗退が決まった。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る1-5で