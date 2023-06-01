「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）接戦でこそ、その存在感がキラリと光った。阪神・中野が３出塁でチームの３連勝に貢献。「何とか塁に出ようということだけを考えていた」と役割を遂行した。まずは初回１死で右前打。尾形の５球目、１５５キロを捉えて９戦連続安打とした。三回１死からは四球。追い込まれてから３球ファウルで粘り、９球目を見極めた。ここから打線は２点を先制。「つなぎの意識」で攻撃の