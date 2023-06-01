「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）サムライブルーの熱狂に負けず劣らず、アウェーとは思えぬほどに黄色く染まった左翼席も沸き返った。この日も横浜に快音を響かせたのは背番号３のバット。阪神・大山が鮮やかなＶ撃で３連勝をけん引した。“ハマスタ男”の勢いが止まらない。ハイライトは両軍無得点の三回だ。２死一、二塁のチャンスで、尾形が投じた初球１５４キロ外角直球を迷いなく振り抜いた。打球は中