「阪神２−１ＤｅＮＡ」（２１日、横浜スタジアム）阪神・高橋遥人投手（３０）が今季５度目の完投勝利を挙げ、球団では１９８５年の中田良弘氏以来４１年ぶり、左腕では初の開幕９連勝を飾った。強力ＤｅＮＡ打線相手でも９回５安打１失点と“遥人無双”は継続。１０９球の熱投で自身初の２桁勝利にもリーチをかけた。チームは３連勝で単独首位に返り咲いた。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−伏見も