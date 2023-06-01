◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）【松井大輔視点】チュニジア戦で今大会初スタメンを飾ったDF冨安の守備力は、改めてその重要性を知らしめるものだった。コンディション面が不安視されていたが、それを完全に払拭する内容だったと言える。相手の攻撃の起点はMFハンニバル・メジブリだけだったが、冨安は時に前線まで張り付いて完璧に仕事をさせなかった。前半から“