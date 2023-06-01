元ＳＫＥ４８の須田亜香里（３４）が２１日、都内でＶＩＳＵＡＬＡＲＴＰＨＯＴＯＢＯＯＫ「アカリノアルヒ」の発売記念イベントを行った。今作はニュージーランドで撮影が行われ「人生で初めて行った。スゴく壮大な自然が美しくて」と感激した様子だった。作品については「今までと違う挑戦をさせてもらった」とし“露出度”での勝負を封印。「過去最大の非露出。必ずしも布を減らしていくことだけが人をひきつける技術じ