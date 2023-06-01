阪神5R・新馬戦（芝1600メートル）はトップチェッカー（牡＝武英、父インディチャンプ）が控えた位置から余裕を持った抜け出し。1番人気に支持された初陣を勝利で飾った。前日の函館5R（イモージェン）に続き、この夏の新馬戦4勝目を挙げた北村友は「凄くフットワークのいい馬。まだ芯が入り切っていないので、これから良くなると思います」と笑顔。武英師は「まだ全体的に緩く何回も手前を替えていたけど将来性はありそう。距