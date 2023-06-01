横綱大の里（２６）が２１日、茨城・大洗町で行われた二所ノ関部屋の合宿に参加。公開稽古では三段目力士を相手に相撲を７番取った。左肩の故障で２場所連続で休場中。この日は持ち味の左おっつけに加え、左上手を取る動きを確認。「動いてきている。徐々に仕上げて精度を上げていきたい」とうなずいた。合宿は部屋で初となり「すごい息抜きになった」と、名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）へ刺激を受けた様子だった