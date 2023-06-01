◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）巨人は３点のリードを守れず逆転負け。３点差の逆転負けは、５月２８日対ソフトバンク戦で４―１→４―８以来、今季２度目の最多得点差の逆転負けだ。８回からマウンドに上がった大勢が、二塁浦田の失策が絡んだものの、２／３回を４安打、４失点（自責０）で負け投手になった。４失点は２２年９月１３日対ヤクルト戦、２３年９月２１日対阪神戦、昨年６月１日対中