◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）日本が世界に誇る車いすテニス男子のレジェンドで、２３年１月に引退した国枝慎吾さん（ユニクロ）が２１日（日本時間２２日）、大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で先発出場した試合で始球式を務めた。この日の試合前に取材対応した際には１月に右肩を痛めたことを明かし「サイドスロー気味に、ちょっとスリークオ