「ファーム・西地区、オリックス２−３阪神」（２１日、豊中ローズ球場）Ｗ杯快勝の裏で阪神に超朗報だ。右肘のトミー・ジョン手術から完全復活を目指す阪神・下村が７回１安打無失点。七回１死まで無安打に封じる快投で、Ｈランプの代わりに、１軍デビューという希望の光をともした。試合開始は午後１時。サッカーＷ杯日本代表のチュニジア戦がキックオフする中、球場に駆けつけた“生粋の虎党”に、その右腕で応えた。「