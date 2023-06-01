７月に台湾で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に出場する、侍ジャパン大学日本代表の選考合宿の第２日が２１日、神奈川県のバッティングパレス相石スタジアムひらつかで行われた。紅白戦に先発した今秋ドラフト上位候補の青学大・鈴木泰成投手（４年・東海大菅生）はＮＰＢ１２球団、ＭＬＢ７球団のスカウト陣が視察する中、２回無失点、２奪三振とアピールした。鈴木がさすがの実力を見せ