「日本ハム０−８ソフトバンク」（２１日、エスコンフィールド）アクシデントから暗転し、完敗の結果が残った。投打に守りも精彩を欠き、今季５度目の零敗。新庄監督は「コメントはございません」と、広報を通じた談話を残して早々と帰路に就いた。先発の柴田が初回に自己最速１５５キロを計測し、３者連続三振を奪う滑り出し。だが、三回無死一塁で野村の痛烈なライナーを右手に受けた。いったんは続投したが、直後に正木の