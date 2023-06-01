「オリックス３−５西武」（２１日、京セラドーム大阪）ふがいない自分への怒りを押し殺した。オリックス・九里が首位の西武を相手に６回を今季ワーストタイの５失点で５敗目。自身の京セラドームでの連勝記録も９で止まった。「最少失点で踏ん張らなければいけない場面で大量失点してしまい、相手に流れを渡した。チームに申し訳ない」初回に史上１８６人目の通算１５００投球回を達成するなど、三回まで無安打投球だった