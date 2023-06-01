「ロッテ７−４楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）非情に徹した。楽天は初回に先制した直後、先発の藤井が３安打２四球で３点を失いあっさり逆転を許すと、吉井監督は１回で降板させ、二回から内をマウンドに送った。「あまりにもだらしなかった。チームのムードも悪くなってしまうので。かわいそうなことをしたと思ったけど、思い切って代えた」。そう交代理由を説明した。「勝ちにこだわって、前のめりに頑張っ