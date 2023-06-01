「ヤクルト１−２広島」（２１日、神宮球場）ヤクルトは２連敗を喫し、リーグ戦再開後の最初のカードは負け越しとなった。打線が停滞して４安打１得点に終わり、池山監督は「一本が、なかなか出なかった」と悔しげに振り返った。２３日から首位を争う阪神との３連戦（甲子園）。「場所も相手も変わりますんで。雰囲気も変わってくる。何とか、いい一戦を迎えたい」と自らに言い聞かせるように語った。