「巨人３−５中日」（２１日、東京ドーム）巨人・泉口が復調気配の１本塁打を含む３安打２打点を記録した。一時は打率１割台まで落ち込むなど苦しい時間を過ごしたが「Ｈランプがつくことが何よりの薬。徐々に増えてきているので」とこの日に限らず自信を積み重ねてきた。この３連戦では計５安打。打球の球質を含めても「いい当たりでもアウトになったりしていたので、状態的には最近上がってきている」と手応えをつかんでい