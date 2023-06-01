巨人・小笠原が２６日からのファーム・阪神３連戦（ＳＧＬ）にも実戦復帰となりそうだ。２１日は帰国後初のブルペン入りをし、捕手を座らせた状態で３０球。全球種の感覚を確かめた。ボールの違和感などは「問題なかった」とし、杉内投手チーフコーチも「アジャストするのは多分すぐにできる」と太鼓判。左腕は「１日でも早く実戦復帰したい」と意気込んだ。