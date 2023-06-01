「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは虎の無双左腕・高橋に、快投を許した。つかみかけた好機も、ことごとく併殺打でついえ、１点差負け。これで３連敗、直近１０カード連続で勝ち越しがなく、借金は今季最多の「１２」となった。一回、巡ってきた好機を生かし切れなかった。「まずファーストストライクの甘い球を打ちに行く」という相川監督の狙いから、積極的な打撃で好調の勝又を今季初めて１番に