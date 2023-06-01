打ちっぱなしにいくと、ドライバーやアイアンのフルショットを練習している人ばかり。でも、「アプローチの練習はやればやるほどスコアアップに繋がります！」と小野耕平コーチ。 そこで、アプローチの練習法を基本から伝授。これで絶対うまくなる！ ピッチ&ランはすべてのショットに繋がる アプローチの基本はピッチ&ランです。その理由はショットのコンパクト版だから。逆にピ