指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が２０、２１日の両日、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立代々木競技場）でグループ史上最大動員数となるスタジアムライブ「Ｂｅｙｏｎｄ“ＫＹＵＮ”♡」を開催し、超満員の計１３万２千人を動員した。大ヒット曲「とくべチュ、して」で勢いよく開幕すると、場内は一気に熱狂。京都橘高吹奏楽部とのコラボで「ラブソングに襲われる」などを、生バンドをバックに