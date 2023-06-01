◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）日本は勝ち点を4に伸ばし、決勝トーナメント進出に大きく近づいた。勝ち点と得失点差でオランダと並び、総得点の差でF組2位。最終スウェーデン戦に○か△で勝ち点7か5とすれば2位以上が確定し、決勝トーナメント進出が決まる。突破順位は日本が○でオランダがチュニジアに△●、または日本△でオランダ●なら1位。ともに○なら得失点