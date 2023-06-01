芸能事務所「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー・皆藤愛子（４２）と望月理恵（５４）が２１日、都内で「ＯｆｆｉｃｉａｌＢｏｏｋ２０２６−２０２７」（小学館）の発売記念イベントで取材会を行った。会場では６日間、パネル常設展を実施。皆藤は今年２月発売の写真集「ｇｒａｚｉｎｇ」に収められたオーストラリアのホテルでのワンショットを飾り「自然な感じの笑顔が出せた。黒の衣装を着ることがないのでそ