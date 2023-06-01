ワールドカップの季節になると、街はサッカーの話題があふれます。家族みんなでテレビ観戦をしたり、子どもが選手に憧れてボールを追いかけたりする家庭もあるでしょう。サッカーは夢や感動を与えてくれるスポーツである一方、熱中するからこそ、家族関係に影響を与えることもあるようです。エピソード1：＜給料は17万円＞「父親なのに…」元夫との価値観のズレシズク（仮名）さんは3年前に離婚し、小学3年生の息子、アサヒ（仮名