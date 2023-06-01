札幌のまちをきれいにしようと、豊平川河川敷でボランティアによるごみ拾いが今年も行われました。今回で30回目を迎えた「豊平川クリーン作戦」は、北海道東急会が地域貢献の一環で行っている活動で、参加者は一つ一つごみを拾い清掃を行いました。（参加した子ども）「燃えるごみと燃えないごみと、変なごみ最初からいっぱい見つかった」「大変だけど楽しかった」参加者らは、ごみ拾いを通してきれいなまちづくりへ思いを新