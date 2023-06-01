＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられている米国女子ツアーは、最終ラウンドが終了した。自身2試合ぶりの山下美夢有が、ルーキーのロティ・ウォード（イングランド）とのプレーオフを制し、昨年の「メイバンク選手権」以来となるツアー通算3勝目を挙げた。【連続写真】山下美夢有が最高のお手本最も簡