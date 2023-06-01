色鮮やかな花びらで描かれた「フラワーカーペット」。訪れた人たちを楽しませました。札幌市北3条広場の「フラワーカーペット」です。色とりどりの花びらが敷き詰められたメインカーペットには、さっぽろテレビ塔などをモチーフに、バラやキクの花びらでまちの魅力が描かれています。（北見から）「すごくきれいでびっくりしました。茎の部分も枠にされていてすごく凝っているなと思いました