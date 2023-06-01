＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられている米国女子ツアーの最終ラウンド。「64」をマークした山下美夢有がトータル17アンダー・首位タイでホールアウトし、ロティ・ウォード（イングランド）との優勝をかけたプレーオフに突入した。【連続写真】山下美夢有が最高のお手本最も簡単なスライス対策って