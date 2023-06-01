＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦となる米国女子ツアーは最終ラウンドが進行している。【連続写真】山下美夢有が最高のお手本最も簡単なスライス対策って？日本勢5人が最終日を戦うなか、首位と5打差の7位から出た山下美夢有が9バーディ・1ボギーの「64」をマーク。トータル17アンダーで最終組を回るロティ・ウォー