英国王室が主催する伝統の開催ロイヤルアスコットは20日、首都ロンドン近郊のアスコット競馬場で最終日（5日目）を迎え、3R・クイーンエリザベス2世ジュビリーSに出走したサトノレーヴ（牡7＝堀）は2年連続2着。昨年は半馬身差、今年は鼻差で涙をのんだ。もう一頭の日本馬ルガル（牡6＝杉山晴）は8着。日本調教馬のロイヤルアスコット初勝利はならなかった。地元の名門ハガス厩舎の8番人気アルメラク（牡4）が初コンビのマーカン