新潟県三条市の時計・アクセサリー販売業・ネクストアイが事業を停止し、7月中に新潟地裁三条支部へ自己破産を申請する予定であることが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によりますと、ネクストアイは2001年（平成13年）に創業し、翌2002年1月に法人化された時計・アクセサリー等の小売業者です。 設立当初は東京都に本店を置き、小売店や量販店向けに腕時計や関連アクセサリ