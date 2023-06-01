6月22日（月）の交通取締情報 ＜午前＞市道・・・熊本市東区月出（自転車）県道・・・山鹿市志々岐（スピード違反）国道268・・・水俣市深川（スピード違反）国道266・・・上天草市大矢野町（自転車） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を